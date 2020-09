Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Worms - Fahrschüler stürzt mit Moped

Worms (ots)

Am Samstagvormittag ist ein 16-jähriger Fahrschüler während der Fahrstunde auf der B47 Höhe Worms-Pfeddersheim gestürzt und hat sich leicht verletzt. Er befährt in seiner ersten Fahrstunde vor dem Fahrschulauto die B47 aus Richtung Monsheim kommend in Richtung Worms. In der Ausfahrt Pfeddersheim verbremst er sich und gerät ins Schleudern. Er stürzt und zieht sich Schürfwunden zu, die im Klinikum erstversorgt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Worms



Telefon: 06241 852-140

www.polizei.rlp.de/pd.worms



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Worms, übermittelt durch news aktuell