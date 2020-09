Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Worms (ots)

Am Sonntag, den 20.09.2020, wurde der Polizei gegen 04:51 Uhr ein Alleinunfall an der Einmündung Andreasstraße / Bahnhofstraße in Worms gemeldet. Der 21-jährige Fahrzeugführer gab an, unmittelbar vor der Verkehrsinsel einer Katze ausgewichen zu sein. Hierbei sei er von der Fahrbahn abgekommen und infolge dessen über die Verkehrsinsel gefahren. Das dortige Verkehrsschild wurde hierbei beschädigt und aus der Verankerung gerissen. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Die Feuerwehr Worms war ebenfalls im Einsatz, um die Straße von ausgelaufenen Betriebsstoffen zu reinigen. Während des Reinigungsarbeiten wurde die Unfallstelle in beide Fahrtrichtungen vollständig gesperrt. Der Fahrzeugführer wurde durch den Unfall leicht verletzt und auf eigenen Wunsch durch den Rettungsdienst ins Klinikum Worms verbracht. Da bei dem Fahrer deutlicher Alkoholgeruch wahrgenommen werden konnte wurde ihm anschließend eine Blutprobe entnommen und eine Strafanzeige gefertigt.

