Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: möglicherweise Giftköder vor dem Friedhof in Hamm am Rhein ausgelegt

Worms (ots)

Ein Hundebesitzer meldet am frühen Samstagmorgen, dass er vor dem Friedhofsgelände in Hamm am Rhein ein Giftköder in Form eines Fleischwurststückes, welches mit einer Tablette versehen war, aufgefunden habe. Hinweise auf einen Verursacher oder auf weitere mutmaßlich ausgelegte Giftköder konnte er nicht geben. Bitte passen Sie genau auf, was ihr Hund im Freien zu sich nimmt.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Worms entgegen.

