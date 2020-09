POL-PDWO: Worms - Betrunken mit zwei platten Reifen von Unfallstelle geflüchtet

Polizeidirektion Worms

Weil er das Quietschen der Reifen hinter sich wahrnimmt, sieht der Zeuge auf seinem E-Scooter zu, dass er schnell von der Fahrbahn kommt und sich auf den Gehweg in Sicherheit bringt. Der Scooter-Fahrer ist gestern, gegen 23:30 auf der Bebelstraße in Richtung Gaustraße unterwegs, als hinter ihm ein Fahrzeug aus der Von-Steuben-Straße vom Hauptbahnhof kommend mit quietschenden Reifen in den Kreisverkehr der Bebelstraße einfährt. Beim Verlassen des Kreisverkehrs kommt er links auf die Verkehrsinsel und fährt ein Verkehrsschild um. Hierbei platzen die linken Fahrzeugreifen und der Airbag am VW Caddy löst aus. Beim Gegenlenken nach rechts streift er einen am rechten Fahrbahnrand geparkten PKW und hält ca. 100m dahinter an. Hier steht auch der Zeuge auf dem Gehweg und spricht den Fahrer des Caddys an, der aussteigt und sich die Schäden an seinem Fahrzeug betrachtet. Dieser möchte lediglich vom Zeugen wissen wie man den ausgelösten Airbag "abmachen" könne, steigt wieder ein und braust in Richtung Gaustraße davon. Eine Polizeistreife kann im Rahmen der Fahndung den Unfallflüchtigen im Willy-Brandt-Ring antreffen und kontrollieren. Den Beamten schlägt direkt der Atemalkoholgeruch des 34-jährigen Fahrers entgegen. Mit knapp 1,6 Promille Atemalkohol bleibt das Auto stehen und eine Blutprobe ist fällig. Der Sachschaden wird auf 6000,- Euro beziffert.

