Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 201125-2: Ladendieb stahl Alkohol - Erftstadt

Rhein-Erft-KreisRhein-Erft-Kreis (ots)

Polizisten haben am Dienstag (24. November) einen 29-jährigen Mann vorläufig festgenommen, der Alkohol im Wert von rund 250 Euro entwendet hatte.

Ein Zeuge (50) sah gegen 16:30 Uhr, wie sich der 29-Jährige sechs Wodkaflaschen einsteckte, an der Kasse jedoch lediglich eine Flasche Wasser bezahlte. Der Zeuge sprach den Mann anschließend an. Dieser behauptete, die Wodkaflaschen aus Versehen entwendet zu haben. Da der 50-Jährige den Äußerungen des Ladendiebs keinen Glauben schenkte, verständigte er die Polizei. Die Beamten nahmen den Tatverdächtigen, der in Deutschland keinen festen Wohnsitz hat, vorläufig fest und leiteten ein Strafverfahren gegen ihn ein. (nh)

