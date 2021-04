Polizei Hagen

POL-HA: Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Hagen (ots)

In Hohenlimburg kam es Dienstag (27.02.2021) zwischen 09.30 Uhr und 13.50 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein auf dem Parkplatz hinter dem Rathaus in Hohenlimburg geparkter Audi wurde am linken vorderen Radkasten und an der Tür beschädigt. Eine 53-Jährige hatte den Schaden an ihrem Fahrzeug der Polizei am Nachmittag gemeldet. Eine 64-jährige Zeugin sah nach bisherigen Ermittlungen gegen 10.30 Uhr, wie ein silberner SUV aus einer Parklücke neben dem beschädigten Auto fuhr. Am Steuer saß eine ca. 50 Jahre alte Brillenträgerin. Weitere Angaben konnte sie nicht machen. Ob es sich hier um das beteiligte Unfallfahrzeug handelte, ist ebenfalls unklar. Der Sachschaden am Audi wird auf etwa 1.000 Euro geschätzt. Die Polizei Hagen bittet um weitere Zeugenhinweise. Hinweise werden unter der Rufnummer 02331 - 986 2066 entgegengenommen. (arn)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell