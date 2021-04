Polizei Hagen

POL-HA: Junge wird Opfer eines versuchten Raubes

Hagen (ots)

Ein 12-Jähriger wurde am Dienstag (27.04.2021) gegen 17.30 Uhr Opfer eines versuchten Straßenraubs. Der Schüler gab an, einen Supermarkt auf der Enneper Straße verlassen zu haben, vor dem sich eine Gruppe von Kindern aufhielt. Während der 12-Jährige in Richtung Nordstraße und dann zum Bolzplatz im Bereich der Buswendeschleife, an der Straße Jungfernbruch ging, versuchten ihm zwei Personen seine Gürteltasche zu entwenden. In dieser befanden sich sein Handy und Portemonnaie. Er hielt die Tasche fest, sodass der Versuch misslang. Die Jungen schubsten ihn daraufhin gegen einen Zaun und schlugen ihm unter anderem mit der Faust ins Gesicht. Sie forderten ihn noch einmal auf, die Tasche loszulassen. Anschließend entfernten sie sich in Richtung der Enneper Straße. Eine Fahndung im Nahbereich durch die Polizei verlief ohne Erfolg. Der 12-Jährige wurde leicht verletzt. Er gab an, dass die Jungen etwa zehn Jahre alt gewesen seien. Einer habe eine rote und der andere eine blaue Jacke getragen. Weitere Angaben konnte er nicht machen. Die Polizei Hagen bittet unter der Rufnummer 02331 - 986 2066 um Zeugenhinweise. (arn)

