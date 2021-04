Polizei Hagen

POL-HA: Streit zwischen Taxifahren endet in körperlicher Auseinandersetzung

Hagen (ots)

In der Vorhaller Straße stritten sich in den frühen Mittwochmorgenstunden (28.04.2021) zwei Taxifahrer. Gegen 04.40 Uhr war ein 43-jähriger Hagener auf einen 59-Jährigen gestoßen. Der 43-Jährige gab an, dass er unvermittelt mit einem Pfefferspray angegriffen und zusätzlich mit einem Elektroschocker bedroht worden sei. Er habe sich rechtzeitig weggedreht, sodass das Pfefferspray ihn lediglich im Nacken traf. Um sich zu verteidigen, schlug er dem 59-Jährigen in das Gesicht. Sein Kontrahent sei anschließend zum Auto gelaufen, um eine Art Baseballschläger aus dem Kofferraum zu holen. Beide Parteien gaben bei der Anzeigenerstattung unterschiedliche Verläufe des Streites an. Die Polizei stellte das Pfefferspray und den Elektroschocker sicher. Im Kofferraum konnten die Beamten einen abgebrochenen Holzstiel eines Gartengerätes finden. Der 59-Jährige erhielt eine Anzeige wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz. Die Beamten fertigten zudem Strafanzeigen wegen der wechselseitigen Körperverletzung. Die Ermittlungen übernimmt die Kriminalpolizei. (arn)

