Mit den falschen Fahrzeugen waren am Montag in Göppingen drei Fahrer unterwegs.

Zunächst fiel einer Polizeistreife gegen 10 Uhr in der Poststraße ein Elektrorad auf. Denn das Fahrzeug behielt die Geschwindigkeit bei, ohne dass jemand in die Pedale trat. Die Polizei überprüfte Fahrer und Rad und fand einen Hebel, mit dem man "Gas", in diesem Fall Strom, geben konnte. So erreichte das Rad gut 20 km/h. Damit wäre ein Kennzeichen und eine Versicherung sowie eine Betriebserlaubnis nötig gewesen. Dass konnte der 29-jährige Fahrer aber nicht vorweisen. Er durfte deshalb nicht weiterfahren und wird jetzt angezeigt.

Kurz vor 12 Uhr bemerkte eine Streife der Polizei zwei Buben, die mit ihren Hoverboards durch die Paradiesgasse fuhren. Dabei dürfen diese Elektrobretter nicht auf der Straße betrieben werden. Die Polizei brachte die Zehnjährigen nach Hause. Dort erklärte sie den Eltern, dass diese Nutzung der motorgetriebenen Boards strafbar ist. Jetzt ermittelt die Polizei gegen die Eltern, die die Nutzung zugelassen haben.

Hinweis der Polizei: Fahrzeuge mit selbständigem Motorantrieb müssen zum Verkehr auf der Straße grundsätzlich zugelassen werden. Mit dieser Pflicht soll dafür gesorgt werden, dass nur sichere Fahrzeuge auf die Straße kommen. So soll ein höchstmögliches Maß an Sicherheit geschaffen werden. Damit alle sicher ankommen.

