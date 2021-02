Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Festnahme zur Untersuchungshaft

Weil am Rhein (ots)

Ein 37-Jähriger, nach dem wegen Verdachts der Geldfälschung mit einem Untersuchungshaftbefehl gefahndet wurde, konnte am Grenzübergang Weil am Rhein - Autobahn festgenommen werden.

Kräfte des Zoll kontrollierten den 37-Jährigen am Mittwochnachmittag nach der Einreise aus der Schweiz am Grenzübergang Weil am Rhein - Autobahn. Bei der Überprüfung des niederländischen Staatsangehörigen stellten sie fest, dass dieser wegen Verdachts der Geldfälschung mit einem Untersuchungshaftbefehl gesucht wird.

Der Gesuchte wurde an die Bundespolizei übergeben und durch diese festgenommen. Nach der Haftprüfung wurde er in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein, übermittelt durch news aktuell