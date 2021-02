Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Gemeinsame Präventionsmaßnahme der Bundespolizei und der Deutschen Bahn AG

Weil am Rhein (ots)

An exponierten Bahnhöfen und Haltepunkten werden bundesweit Warnbanner "Lebensgefahr - Betreten der Gleisanlagen verboten" angebracht. Hintergrund ist eine gemeinsame Aktion der Bundespolizei und der Deutschen Bahn AG zur Sensibilisierung der Bevölkerung. Insbesondere Kinder und Jugendliche sollen auf die besonderen Gefahren des Bahnbetriebs und des Bahnstroms hingewiesen werden.

Die Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein plant die Warnbanner am Donnerstag, den 11. Februar 2021 an folgenden Bahnhöfen anzubringen:

11.02.2021 / 10:00 Uhr Hauptbahnhof Freiburg im Breisgau, Bahnsteig 2, auf Höhe der Stadtbahnbrücke.

11.02.2021 / 12:00 Uhr Bahnhof Emmendingen, Bahnsteig 1, Höhe Fahrradunterführung.

11.02.2021 / 14:30 Uhr Bahnhof Lörrach, Bahnsteig 1, Höhe Fußgängerunterführung.

Pressevertreter die eine Teilnahme an der Präventionsmaßnahme beabsichtigen, werden gebeten, dies unter pressestelle.weil@polizei.bund.de bis Mittwoch, den 10.02.2021 / 16:00 Uhr mitzuteilen.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein, übermittelt durch news aktuell