BPOLI-WEIL: Falsches Rezept vorgelegt - Bundespolizei leitet Strafverfahren ein

Ein 21 Jahre alter Mann ist am Montagnachmittag in einer Apotheke im Freiburger Hauptbahnhof von der Bundespolizei vorläufig festgenommen worden. Zuvor hatte er dort versucht, mit einem falschen Rezept ein verschreibungspflichtiges Medikament zu bekommen.

Der deutsche Staatsangehörige legte am Montagvormittag (08.02.2021) ein Rezept, in einer Apotheke, im Freiburger Hauptbahnhof vor. Da das gewünschte Medikament nicht vorrätig war, wurde der 21-Jährige gebeten, am Nachmittag noch einmal vorbeizukommen. Bei genauerer Betrachtung durch die Apothekenmitarbeiter stellte sich heraus, dass das vorgelegte Rezept falsch war. Die informierte Bundespolizei konnte den Mann am Nachmittag vorläufig festnehmen, als dieser versuchte sein Medikament abzuholen. Er wird sich jetzt wegen Urkundenfälschung und Betrugs verantworten müssen. Das falsche Rezept wurde als Beweismittel durch die Bundespolizei sichergestellt.

