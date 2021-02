Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Zeugenaufruf: Versuchter Fahrkartenautomatenaufbruch am Bahnhof Neustadt (Schwarzwald)

Titisee-Neustadt (ots)

Unbekannte Täterschaft versuchte den Fahrkartenautomaten am Bahnhof Neustadt (Schwarzwald) aufzubrechen. Nach aktuellem Kenntnisstand, ereignete sich der versuchte Aufbruchsdiebstahl in der Nacht von Sonntag den 31.01.2021 auf Montag den 01.02.201, zwischen 01:45 Uhr und 04:40 Uhr. Die Bundespolizei hat ein Strafverfahren eingeleitet und sucht Zeugen. Personen, die den Vorfall beobachtet und über diesen berichten können oder ggf. das Geschehen fotografiert oder mittels Video aufgenommen haben werden gebeten, sich mit der Bundespolizei unter 07628 80590 in Verbindung zu setzten.

