Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Über 100-tägige Freiheitsstrafe vollstreckt

Emmendingen (ots)

Da ein 28-Jähriger, die gegen ihn zu vollstreckende Geldstrafe nicht begleichen konnte, wurde er durch die Bundespolizei festgenommen. Er muss ersatzweise über 100 Tage ins Gefängnis.

Am Sonntagmittag kontrollierten Kräfte des Zoll einen 28-Jährigen in einem Fernzug bei Emmendingen. Gegen den deutschen Staatsangehörigen, der auf dem Weg zu seinem Wohnsitz in die Schweiz war, wurde bei der Überprüfung ein Vollstreckungshaftbefehl festgestellt. Wegen Trunkenheit im Verkehr war der Gesuchte zu einer Geldstrafe in Höhe von 1456 Euro verurteilt worden. Da der Mann die geforderte Geldstrafe nicht aufbringen konnte wurde er an die Bundespolizei übergeben und zu Verbüßung der 112 Tage Ersatzfreiheitsstrafe in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein, übermittelt durch news aktuell