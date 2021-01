Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Bundespolizei stellt Dieb

Freiburg im Breisgau (ots)

Eine hochwertige Jacke war Ziel eines Diebes im fahrenden ICE zwischen Offenburg und Freiburg im Breisgau. Beim Halt des Zuges im Bahnhof Freiburg, hatte es der Mann eilig und flüchtete in eine Regionalbahn. Da er das Diebesgut gleich anzog, konnten ihn die Beamte der Bundespolizei vorläufig festnehmen.

Am Donnerstagabend (28.01.2021) hatte es ein 22-jähriger syrischer Staatsangehöriger, auf die hochwertige Jacke einer Reisenden im ICE abgesehen. Als diese von einem Toilettengang zurückkam, bemerkte sie das Fehlen der 300 Euro teuren Jacke. Beim Zughalt im Freiburger Hauptbahnhof, hatte es der 22-Jährige dann sehr eilig. Dank einer guten Beschreibung des Tatverdächtigen und der entwendeten Jacke, konnten Beamte der Bundespolizei, den Mann kurze Zeit später in einem Regionalzug antreffen und vorläufig festnehmen. Binnen weniger Stunden wurde durch die Bundespolizei eine Strafanzeige vorgelegt und der Fall im besonders beschleunigten Verfahren durchgeführt. Der Mann landete am nächsten Tag (29.01.2021) vor dem Richter, der ihn zu drei Monaten Freiheitsstrafe auf Bewährung, sowie 150 Sozialstunden, verurteilte. Zudem muss der Verurteilte insgesamt 480 Euro an einen gemeinnützigen Verein spenden.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein, übermittelt durch news aktuell