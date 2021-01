Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Untergetauchter Straftäter durch Bundespolizei festgenommen

Bad Krozingen (ots)

Obwohl ein 48-Jähriger rechtskräftig wegen eines Diebstahlsdelikts verurteilt wurde, trat er die Haft nicht an. Die Bundespolizei konnte den Mann jetzt Im Rahmen der intensivierten Binnengrenzfahndung bei Bad Krozingen in einer Regionalbahn festnehmen.

Am Samstagabend (23.01.2021), wurde ein 48-jähriger georgischer Staatsangehöriger, durch Beamte der Bundespolizei, im Nahverkehrszug bei Bad Krozingen kontrolliert. Bei der Überprüfung der Personalien stellten die Beamten fest, dass gegen den Mann ein Haftbefehl zu vollstrecken war. Ein Gericht hatte ihn im letzten Jahr, rechtskräftig wegen Diebstahls, zu vier Monaten Haft verurteilt. Die Haft trat der 48-Jährige jedoch nicht an und tauchte stattdessen unter. Er wurde durch die Beamten festgenommen. Da der Ausweis des Gesuchten abgelaufen war, wurde durch die Bundespolizei außerdem ein Ermittlungsverfahren wegen des Verstoßes gegen das Aufenthaltsgesetz eingeleitet. Danach wurde der Mann in die Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

Friedrich Blaschke

Telefon: + 49 7628 / 8059 - 102

E-Mail: Friedrich.Blaschke@polizei.bund.de

http://www.polizei.bund.de

Twitter: https://twitter.com/bpol_bw

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein, übermittelt durch news aktuell