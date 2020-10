Polizei Hagen

POL-HA: Zivilfahnder stellen getarntes Messer sicher

Hagen (ots)

Bei einer Personenkontrolle am Donnerstagabend (23.10.2020) stellten Zivilfahnder der Hagener Kripo bei einer Personenkontrolle im Bereich der Altenhagener Straße ein als Kettenanhänger getarntes Messer fest. Der 20-jährige Hagener trug den Anhänger mit dem Messergriff nach unten. Beim Herausziehen des Messers, welches auch als "Neck Knife" bezeichnet wird, bleibt die Scheide an der Kette hängen. Das Tragen eines solchen Messers in der Öffentlichkeit ist verboten. Der 20-Jährige erhielt eine Anzeige wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz. Sein Messer stellten die Beamten sicher. (ts)

