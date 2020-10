Polizei Hagen

POL-HA: Unbekannte entwenden zwei Fahrzeuge im Hagener Stadtgebiet

Hagen (ots)

In einem Zeitraum von Mittwoch (21.10.2020) bis Donnerstag (22.10.2020) entwendeten unbekannte Täter zwei Fahrzeuge im Hagener Stadtgebiet. In einem Zeitraum von 19:30 Uhr bis 07:30 Uhr schlugen die Täter in der Vogelsanger Straße und in der Loxbaumstraße zu und entwendeten dort einen Toyota Auris und einen Mercedes Sprinter.

Zu einem Versuch im gleichen Fall kam es in einem Tatzeitraum von Dienstag (20.10.2020) bis Donnerstag (22.10.2020) in der Siemensstraße. Dabei versuchten Unbekannte zwischen Dienstag, 17:00 Uhr und Donnerstag, 06:20 Uhr einen Smart ForFour kurzzuschließen, was jedoch misslang. Stattdessen entwendeten die Täter den Fahrzeugschein und einen Rucksack aus dem Innenraum.

Ob die Taten miteinander in Verbindung stehen wird derzeit ermittelt. Täterhinweise konnten vor Ort nicht erlangt werden.

Aufgrund dessen bittet die Kriminalpolizei Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Täterhinweise geben können, sich unter der Rufnummer 02331/ 986 2066 bei der Polizei zu melden. (kh)

Rückfragen bitte an:

Polizei Hagen

Pressestelle

Telefon: 02331 986 15 15

E-Mail:pressestelle.hagen@polizei.nrw.de



Homepage: https://hagen.polizei.nrw/

Facebook: https://www.facebook.com/Polizei.NRW.HA/

Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_ha

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell