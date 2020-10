Polizei Hagen

POL-HA: Trunkenheitsfahrt in Wehringhausen - Führerschein weg

Hagen (ots)

Am Donnerstag, 22.10.2020, fuhr eine Streifenwagenbesatzung in Wehringhausen durch die Rehstraße, als ihr gegen 23:00 Uhr ein Volvo auffiel. Die Beamten entschlossen sich zu einer Verkehrskontrolle. Schon im ersten Gespräch bemerkten die Polizisten starken Alkoholgeruch. Der Fahrer (58) behauptete, dass er lediglich zwei Bier beim Essen getrunken habe. Ein Alkoholtest zeigte wenig später jedoch einen Wert von 1,1 Promille an. Daraufhin ergänze der Hagener seine Aussage über den Konsum um Wein. Die Beamten ließen eine Blutprobe entnehmen und stellten den Führerschein des 58-Jährigen, sowie die Autoschlüssel und den Fahrzeugschein, sicher. Das Verkehrskommissariat hat den Fall übernommen. (sh)

Rückfragen bitte an:

Polizei Hagen

Pressestelle

Telefon: 02331 986 15 15

E-Mail:pressestelle.hagen@polizei.nrw.de



Homepage: https://hagen.polizei.nrw/

Facebook: https://www.facebook.com/Polizei.NRW.HA/

Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_ha

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell