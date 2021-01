Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Zeugen zu einem Vorfall in der Linie S6 gesucht

Lörrach (ots)

Die Bundespolizei sucht Zeugen zu einem Vorfall, der sich am Montagnachmittag, in der Linie S6 von Lörrach nach Schopfheim, ereignet haben soll.

Am 18.01.2021 soll es abends, gegen 17:30 Uhr, im Zug von Basel nach Zell im Wiesental, zu einer Beleidigung einer Reisenden, durch einen ca. 40 Jahre alten männlichen Mitreisenden, gekommen sein. Der Tatverdächtige bestieg, mit einem mit Einkäufen beladenen Fahrrad, in Lörrach Schwarzwaldstraße den Zug und fuhr bis Schopfheim Schlattholz. Eine weitere Reisende soll den Täter aufgefordert haben, die Belästigungen zu unterlassen. Insbesondere diese Frau, aber auch andere Reisende die den Vorfall beobachtet, oder das Geschehen ggf. fotografiert oder mittels Video aufgenommen haben, werden gebeten, sich mit der Bundespolizei unter 07628 80590 in Verbindung zu setzten.

