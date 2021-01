Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Einreiseverbot nicht beachtet - Bundespolizei schickt libyschen Staatsangehörigen zurück

Weil am Rhein (ots)

Trotz Einreisesperre versuchte ein 24-jähriger libyscher Staatsangehöriger mit dem Fernzug nach Deutschland einzureisen, die Bundespolizei verhinderte die Einreise und schickte den Mann wieder zurück.

Der 24-Jährige reiste am Samstagnachmittag (16.01.2021) mit dem Fernzug, von der Schweiz kommend, nach Deutschland. Obwohl der Mann vor zwei Jahren ausgewiesen wurde und erst 2024 wieder nach Deutschland einreisen durfte, versuchte er erneut einzureisen. Im Rahmen der intensivierten Binnengrenzfahndung, wurde die Person auf Höhe Weil am Rhein, durch die Bundespolizei kontrolliert. Die Überprüfung des Mannes ergab weiterhin, dass er von einer Staatsanwaltschaft wegen Betrugs und Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz, zur Aufenthaltsermittlung gesucht wurde. Von Italien war er europaweit im Schengener Informationssystem (SIS) zur Einreiseverweigerung ausgeschrieben. Weil er gegen die Einreisesperre für Deutschland verstieß und außerdem keinen Reisepass vorweisen konnte, wurde durch die Bundespolizei ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Danach wurde der 24-Jährige durch die Beamten in die Schweiz zurückgeschoben.

