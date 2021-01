Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Fingerabdrücke identifizieren Gesuchten

Freiburg im Breisgau (ots)

Da ein 46-jähriger algerischer Staatsangehöriger im ICE keinen Fahrschein hatte und sich nicht ausweisen konnte, wurde er beim Zughalt in Freiburg der Bundespolizei übergeben. Die Überprüfung der Fingerabdrücke ergab, dass der Mann mit Haftbefehl gesucht wurde.

Der 46-Jährige reiste am Donnerstagnachmittag (28.01.2021) mit dem Fernzug aus der Schweiz kommend nach Deutschland ein. Da er weder Fahrschein noch Ausweis vorweisen konnte, wurde er beim Zughalt am Freiburger Hauptbahnhof der Bundespolizei übergeben. Durch die Überprüfung der Fingerabdrücke konnte die Identität des Mannes durch die Beamten festgestellt werden. Ende letzten Jahres erließ ein Gericht einen Untersuchungshaftbefehl gegen den Mann. Er soll über mehrere Jahre hinweg, unerlaubt mit Drogen gehandelt haben. Durch die Beamten wurde der Gesuchte einem Haftrichter vorgeführt. Noch bevor der Mann in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert wurde, eröffnete die Bundespolizei ein Ermittlungsverfahren wegen Erschleichen von Leistungen und Verstößen gegen das Aufenthaltsgesetz.

