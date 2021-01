Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Körperverletzung im Zug - Bundespolizei sucht Zeugen

Köndringen (ots)

Am 26.01.2021 zwischen 13:30 Uhr und 13:45 Uhr, kam es in der Regionalbahn 17119 zwischen den Haltepunkten Köndringen und Teningen, zu einem Angriff auf einen Sicherheitsdienstmitarbeiter der Bahn. Der männliche Täter flüchtete nach Ankunft des Zuges am Bahnhof Emmendingen und konnte unerkannt entkommen. Der Geschädigte wurde erheblich verletzt und musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Die Bundespolizei hat ein Strafverfahren eingeleitet. Personen, die den Vorfall beobachtet und über diesen berichten können oder den Täter gesehen und diesen beschreiben oder Hinweise auf dessen Identität oder gewöhnlichen Wohn-/Aufenthaltsort geben können oder das Geschehen ggf. fotografiert oder mittels Video aufgenommen haben werden gebeten, sich mit der Bundespolizei unter 07628 80590 in Verbindung zu setzen.

