Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Festnahme wegen Strafvollstreckung

Weil am Rhein (ots)

Ein 31-Jähriger, gegen den ein Haftbefehl wegen Einschleusen von Ausländern zu vollstrecken war, konnte in Weil am Rhein festgenommen werden.

Am Samstagabend kontrollierten Kräfte der Bundespolizei, im Rahmen der intensivierten Binnengrenzfahndung, einen 31-Jährigen am Grenzübergang Weil am Rhein - Autobahn. Die Überprüfung des somalischen Staatsangehörigen ergab einen offenen Haftbefehl wegen Einschleusen von Ausländern. Zu vollstrecken war eine Geldstrafe in Höhe von 3160 Euro, ersatzweise 79 Tage Freiheitsstrafe. Der Gesuchte war dafür verurteilt worden, zwei somalische Staatsangehörige ohne Ausweisdokumente nach Deutschland gebracht zu haben. Da der 31-Jährige die geforderte Geldstrafe nicht begleichen konnte wurde der durch die Bundespolizei festgenommen und in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

