Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Stadtlohn - Rollerfahrer fährt gegen Baum

StadtlohnStadtlohn (ots)

Leichte Verletzungen hat sich ein 16-Jähriger am Freitag in Stadtlohn zugezogen. Der Südlohner war gegen 08.00 Uhr auf der Hegebrockstraße stadteinwärts unterwegs, als er nach rechts von der Straße abkam und mit einem Baum kollidierte. Das Visier sei beschlagen gewesen, gab der Rollerfahrer an. Der Rettungsdienst brachte den Verletzten in ein Krankenhaus. Der Sachschaden beträgt insgesamt rund 400 Euro.

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken

Dietmar Brüning

Telefon: +49 (0) 2861-900 2202

https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell