Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Autofahrer übersieht Radfahrerin

BocholtBocholt (ots)

Leichte Verletzungen hat sich eine 84-Jährige am Freitag in Bocholt zugezogen. Die Radfahrerin aus Rhede befuhr gegen 16.10 Uhr die Blücherstraße stadteinwärts, als ein Autofahrer ihren Weg kreuzte. Der 61-jährige Bocholter war auf der Münsterstraße in Richtung Blücherstraße unterwegs und bog dort vor der 84-Jährigen nach rechts ab. Die Radfahrerin bremste stark und stürzte dabei zu Boden. Zur Kollision kam es nicht. Der Rettungsdienst brachte die Verletzte in ein Krankenhaus.

