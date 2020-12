Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Einbrecher stehlen Bargeld

BorkenBorken (ots)

In ein Einfamilienhaus eingedrungen sind Unbekannte am Donnerstag in Borken. Die Täter gelangten über ein Schulgelände auf das an der Schulstraße gelegene Grundstück des Geschädigten und hebelten eine Terrassentür auf. Aus dem Inneren entwendeten sie Bargeld. Die Tat ereignete sich zwischen 08.30 und 22.45 Uhr. Die Polizei bittet um Hinweise an die Kripo Borken unter Tel. (02861) 9000.

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken

Dietmar Brüning

Telefon: +49 (0) 2861-900 2202

https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell