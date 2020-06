Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen-Schötmar. Unfall beim Abbiegen.

Lippe (ots)

Am Samstagabend kollidierte ein 27-Jähriger in seinem Wagen im Kreuzungsbereich mit einem entgegenkommenden Auto. Der Mann wollte mit seinem grauen Toyota von der Walhallastraße nach links in die Schloßstraße abbiegen. Dabei übersah er den entgegenkommenden, vorfahrtberechtigten Toyota einer 36-Jährigen. Die Autos prallten gegeneinander. Die 38-jährige Beifahrerin der 36-Jährigen verletzte sich und wurde ins Klinikum gebracht. Beide Wagen mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden beträgt etwa 8000 Euro.

