Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Vom Straßenverkehr abgelenkt - Zwei Verletzte

BorkenBorken (ots)

Zwei Leichtverletzte sowie rund 35.000 Euro Schaden sind das Ergebnis eines Verkehrsunfalls in Borken am Freitagmorgen. Ein 79-Jähriger befuhr gegen 09.00 Uhr die Burloer Straße stadtauswärts und wollte nach links in den Horaper Weg abbiegen. Er sei kurz abgelenkt gewesen, gab der Borkener an. So steuerte er vor dem Erreichen der Einmündung nach links und stieß dort mit einem entgegenkommenden 60-Jährigen zusammen. Der Kastenwagenfahrer aus Legden war auf der Burloer Straße stadteinwärts unterwegs. Der Rettungsdienst brachte die Verletzten zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken

Dietmar Brüning

Telefon: +49 (0) 2861-900 2202

https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell