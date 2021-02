Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Seit neun Jahren gesucht - Bundespolizei vollstreckt Haftbefehl

Weil am Rhein (ots)

Seit 2012 wurde ein 44-jähriger rumänischer Staatsangehöriger in Deutschland mit Haftbefehl gesucht. Als der Mann mit der Tram von Basel nach Weil am Rhein fuhr, konnte er beim Grenzübertritt festgenommen werden.

Der 44-Jährige wurde am Montagmittag (01.02.2021) von Zollbeamten in der Tram von Basel nach Weil am Rhein kontrolliert. Die Überprüfung der Personalien ergab, dass gegen den Mann bereits seit neun Jahren ein Haftbefehl zu vollstrecken war. 2009 wurde der Gesuchte von einem Gericht, rechtskräftig wegen mehrerer Vermögensdelikte, zu drei Jahren Freiheitsstrafe verurteilt. Davon waren noch 298 Tage zu verbüßen. Durch die Bundespolizei wurde der Mann festgenommen und in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

