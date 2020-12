Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Teures Weihnachtsgeschenk - mit 111 km/h durch die Baustelle

Dannstadt-SchauernheimDannstadt-Schauernheim (ots)

Am Dienstag, 15.12.2020, fiel gegen 18:00 Uhr einer Zivilstreife der Zentralen Verkehrsdienste der Polizeidirektion Neustadt, ausgestattet mit einer geeichten Videomessanlage, ein Audi auf, der auf der Bundesautobahn 65 im Bereich der Baustelle zwischen Haßloch und Dannstadt-Schauernheim deutlich die zulässige Geschwindigkeit überschritt. Anstatt der dort zulässigen 60 km/h fuhr der junge Mann aus Landau mit 111 km/h über die Autobahn. Bei der anschließenden Verkehrskontrolle gab er an, dass er auf dem Weg nach Ludwigshafen sei, um dort vor Beginn des Lockdowns noch schnell ein Weihnachtsgeschenk für seine Freundin zu kaufen. Bislang habe er dies noch vor sich hergeschoben. Diese rasante Einkaufsfahrt wird für den 19jährigen nun teuer werden: ihn erwartet ein Bußgeld in Höhe von 320,- EUR, ein einmonatiges Fahrverbot und 2 Punkte im Fahreignungsregister. Ob er im Anschluss an die Kontrolle tatsächlich noch ein Weihnachtsgeschenk gekauft hat ist nicht bekannt.

