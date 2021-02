Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Bundespolizei deckt Identitätsbetrug auf

Bad Krozingen (ots)

Um nach der Ablehnung seines Asylverfahrens in Deutschland bleiben zu können, besorgte sich ein 22-jähriger pakistanischer Staatsangehöriger falsche Papiere. Bei der Kontrolle durch die Bundespolizei flog die Täuschung auf.

Am Montagvormittag (08.02.2021) wurde der 22-jährige Mann, von einer deutsch-schweizerischen Streife (GoD), im Fernzug bei Bad Krozingen kontrolliert. Da der Mann der Streife aus deutschen Bundespolizisten und Mitarbeitern der Eidgenössischen Zollverwaltung, nur Bilder eines Reisepasses auf dem Smartphone präsentieren konnte, musste er die Beamten zum Freiburger Bundespolizeirevier begleiten. Der Mann war sich seiner Sache so sicher, dass er einen Freund bat, seinen Reisepass zum Revier bringen zu lassen. Bei der Überprüfung durch die Beamten stellte sich das vorgelegte italienische Dokument als falsch heraus. Unter seinen richtigen Personalien wurde der 22-Jährige von einem Ausländeramt zur Festnahme gesucht. Da er bei seiner Asylantragstellung angab, aus Frankreich eingereist zu sein, sollte er dorthin zurückgeschoben werden. Der Mann wurde einem Haftrichter vorgeführt und sitzt jetzt in Haft. Außerdem wurde durch die Bundespolizei ein Strafverfahren wegen Urkundenfälschung und Verstöße gegen das Aufenthaltsgesetz eingeleitet. Da er sich unter falschen Personalien in Deutschland angemeldet hatte, wurde er zusätzlich noch wegen mittelbarer Falschbeurkundung und Betrugs angezeigt.

