POL-KN: (Bad Dürrheim, Lkrs. VS) BMW-Fahrer rammt Laterne und fährt weiter 4.3.21

Bad Dürrheim (ots)

Die Polizei Bad Dürrheim sucht den Fahrer eines weißen Einser-BMW mit der Autonummer VS-B ???, der am Donnerstag gegen 16.15 Uhr in der Friedrichstraße eine Laterne gerammt hat und dann weiter Richtung Salzstraße davonfuhr. Die Polizei, die wegen der Unfallflucht nun die Ermittlungen aufgenommen hat, geht von einem Schaden von 1000 Euro an der Laterne aus. Der BMW müsste vorne rechts beschädigt worden sein. Mehrere Passanten dürften den Unfall, der gegenüber der dortigen Bäckerei passiert ist, gesehen haben. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 07726/939484.

