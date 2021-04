Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Kinderroller kommt unter die Räder

Kaiserslautern (ots)

Schrecksekunde für einen Autofahrer am Dienstagnachmittag in der Mennonitenstraße: Als der 39-Jährige kurz nach 14 Uhr mit seinem Pkw in Richtung Friedenstraße fuhr, rollte plötzlich etwas von rechts auf die Fahrbahn. Der Mann konnte nicht mehr bremsen und überrollte den Gegenstand mit seinem rechten Vorderrad. - Glück im Unglück: Es handelte sich "nur" um einen Kinder-Tretroller; der dreijährige Benutzer befand sich in sicherer Entfernung auf dem angrenzenden Gehweg.

Der "Knirps" war zuvor noch mit dem Tretroller auf dem Gehweg gefahren. Dann wollte er aber offenbar seiner Mutter etwas sagen oder zeigen, stieg vom Roller ab und ließ das Gefährt einfach stehen - der Roller machte sich selbständig, rollte auf die Fahrbahn und kam dort im wahrsten Sinne des Wortes unter die Räder.

An Roller und Pkw entstand Sachschaden. Verletzt wurde aber zum Glück niemand. |cri

