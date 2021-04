Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Offenes Fenster ist Gelegenheit für Diebe

Kaiserslautern (ots)

Weil er vergaß, ein Fenster zu schließen, hat ein Autobesitzer in der Wilhelmstraße Dieben sozusagen eine "günstige Gelegenheit" geboten. Wie der Mann am Dienstag meldete, wurde ihm aus dem Handschuhfach ein Mäppchen mit der Zulassungsbescheinigung sowie mehreren Kundenkarten gestohlen. Die Täter hatten offensichtlich durch das geöffnete Fenster ins Wageninnere gegriffen und sich "bedient".

Das Fenster auf der Beifahrerseite hatte der Mann eigenen Angaben zufolge bei seiner Suche nach einem geeigneten Parkplatz heruntergelassen - und dann beim Verlassen des Fahrzeugs vergessen, es wieder zu schließen.

Auch in der Badstraße haben sich Diebe an einem geparkten Auto zu schaffen gemacht. Am Wochenende meldete der Besitzer des Seat Ibiza, dass beide Kennzeichen abmontiert und gestohlen wurden. Dank der sofortigen Ausschreibung fiel ein anderes Fahrzeug mit den gestohlenen Kennzeichen bei einer Verkehrskontrolle im Bereich Landstuhl auf. Gegen den Fahrer wird jetzt ermittelt. |cri

