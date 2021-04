Polizei Hagen

POL-HA: Öffentlichkeitsfahndung nach schwerem Raub auf Kiosk

Hagen (ots)

Am 20. Januar 2021 kam es gegen 23.50 Uhr zu einem schweren Raub auf einen Kiosk in der Leiblstraße in Hagen. Zwei unbekannte Täter betraten einen Lebensmitteldiscounter und forderten unter Vorhalten einer Schusswaffe die Herausgabe von Geld. Während einer der Täter die Waffe auf eine Mitarbeiterin richtete, entnahm ein zweiter Täter das Geld aus der Kasse. Anschließend flüchteten beide Personen fußläufig in unbekannte Richtung.

Die beiden Täter können wie folgt beschrieben werden: 1. Person: männlich, ca. 180 cm, schlanke Statur, bekleidet mit einer Jogginghose der Marke Adidas, einer schwarzen Winterjacke mit Kapuze und schwarzen Sneakern mit weißem Emblem und weißer Sohle der Marke Nike. Der Täter trug einen schwarz-weißen Mund-Nasenschutz und führte eine schwarze Schusswaffe mit sich.

2. Person: männlich, ca. 180 cm, 25-30 Jahre alt, schlanke Statur, bekleidet mit einer braunen Winterjacke mit Steppmuster der Marke Wellensteyn, einer schwarze Hose, schwarzen Sneakern mit weißem Emblem und weißer Sohle der Marke Nike und weißen Socken. Der Täter trug einen dunklen Mund-Nasenschutz.

Bilder finden Sie unter folgendem Link: https://url.nrw/raub20210428

Die Polizei Hagen bittet unter der Rufnummer 02331 - 986 2066 um Zeugenhinweise.

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell