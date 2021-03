Polizei Dortmund

POL-DO: Junge Frau sexuell belästigt - Polizei sucht Zeugen

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0280

Eine 19-jährige Dortmunderin ist am Donnerstagabend (11. März) in der nördlichen Innenstadt sexuell belästigt worden. Die Polizei sucht nun Zeugen.

Ihren ersten eigenen Angaben zufolge war die junge Frau gegen 21 Uhr mit ihrem Hund auf dem Gehweg der Alsenstraße unterwegs. Plötzlich bemerkte sie, dass sich jemand von hinten näherte. Die Person fasste ihr von hinten an die Brüste und an den Po. Als die 19-Jährige sich umdrehte, beleidigte sie der unbekannte Mann zudem und spuckte in ihre Richtung.

Als die Dortmunderin um Hilfe rief, flüchtete der Mann mit drei jugendlichen Begleitern, die die Szene beobachtet hatten, in Richtung Süden.

Die Polizei sucht nun Zeugen, die weitere Hinweise zu dem Täter und seinen Begleitern machen können. Der Mann, der die Frau belästigte, wird wie folgt beschrieben: ca. 160 bis 170 cm groß, ca. 40 bis 50 Jahre alt, weiße/graue Haare und grauer Vollbart, normale Statur, bekleidet mit einer dunkelgrauen Wollmütze, einer dunklen Jacke und einer blauen Jeanshose. Seine jugendlichen Begleiter werden auf ca. 16 bis 18 Jahre geschätzt, hatten glatte schwarze Haare und trugen kurze Lederjacken. Einer der Begleiter trug vermutlich eine orangene Jacke.

Können Sie weitere Hinweise geben? Dann melden Sie sich bitte beim Kriminaldauerdienst unter Tel. 0231/132-7441.

