Polizei Dortmund

POL-DO: Straftaten von Jugendlichen in Brambauer: Polizei ermittelt 15- bis 18-jährige Verdächtige

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0277

Eine Gruppe von Jugendlichen beging zwischen Dezember 2020 und März 2021 in Lünen-Brambauer verschiedene Straftaten, darunter Ruhestörung, gefährliche Körperverletzung und gefährliche Eingriffe in den Straßenverkehr. Tatorte waren die Waltroper Straße, die Diesterwegstraße und umliegende Straßen. Nach Ermittlungen der Polizei in Lünen stehen jetzt die Identitäten der Tatverdächtigen fest.

Auch ein Busfahrer informierte die Polizei über eine Straftat. Der 62-Jährige steuerte am 4. März 2021 einen Linienbus über die Waltroper Straße. Gegen 20 Uhr durchschlug ein Stein eine Scheibe - der Fahrer sah, wie eine Gruppe von Jugendlichen flüchtete. Verletzte gab es dabei zum Glück nicht. Am vergangenen Wochenende bewarfen auf der Waltroper Straße zunächst Unbekannte mehrere vorbeifahrende Pkw mit Eiern. In der Folge ereignete sich ein Verkehrsunfall. Auch dabei gab es keine Verletzten, es blieb bei einem Sachschaden.

Donnerstag (11.3.2021) beobachteten der Bezirksdienst, ein Einsatztrupp und Streifenbeamte der Lüner Polizei den Bereich Waltroper Straße. Dabei fielen gegen 21.30 Uhr mehrere Jugendliche auf. Einer von ihnen versteckte 30 Eier hinter einem Stromkasten, was jedoch nicht auf ein Osterbrauchtum schließen ließ. Offenbar hatten die Jugendlichen erneut vor, Fahrzeuge damit zu bewerfen. Die Polizei stellte die Eierpalette sicher und die Identität von neun 15- bis 18-Jährigen fest. Einer von ihnen wollte flüchten, kam aber nicht weit.

Da sie sich nicht ausweisen konnten, nahm die Polizei drei Tatverdächtige zur Identitätsfeststellung mit auf die Wache an der Merschstraße in Lünen. Anschließend wurden deren Eltern verständigt. Sie mussten ihre Kinder abholen.

Derzeit gibt es einen Tatverdacht gegen einen Jugendlichen, der den Stein gegen den Bus geworfen haben soll. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei zu dem Steinewurf und zu den weiteren Vorwürfen dauern an.

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell