Polizei Dortmund

POL-DO: Polizisten entdecken Hanfplantage in Wohnung - Bewohner tut ihnen den Gefallen und stellt sich selbst

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0274

Zivilbeamte der Polizei Dortmund haben am Mittwochabend (10. März) in einer Wohnung in der nördlichen Innenstadt eine Hanfplantage entdeckt. Den Wohnungsmieter fanden sie in der Wohnung nicht. Dafür tat er ihnen den Gefallen und kam kurze Zeit später selbst zur Wache. Die Festnahme folgte auf den Fuß.

Hinweise von Bürgern und eigene verdächtige Feststellungen hatten die Beamten gegen 18 Uhr zu der Wohnung in einem Mehrfamilienhaus an der Mozartstraße geführt. Mit einem Beschluss der Staatsanwaltschaft verschafften sie sich Zutritt zu den Räumen und durchsuchten diese. Personen trafen sie dort keine an, dafür allerhand andere interessante Dinge: zum Beispiel eine mutmaßliche Hanfplantage mit rund 30 Pflanzen, entsprechendes Zubehör bzw. Equipment zum Betreiben der Plantage, bereits abgeerntete Pflanzen, mutmaßliches Marihuana sowie zwei Baseballschläger. Die Beamten stellten alle Gegenstände sicher.

Den Wohnungsmieter zu finden, wurde den Beamten im Anschluss leicht gemacht. Denn noch während sie auf der Wache die Anzeige fertigten, erschien der 37-Jährige eben dort. Er wurde vorläufig festgenommen und ins Polizeigewahrsam gebracht.

Besondere Gründe für eine Untersuchungshaft lagen nicht vor. Ihn erwartetet nun ein Strafverfahren unter anderem wegen des Verdachts des illegalen Besitzes in nicht geringer Menge von Cannabis und Zubereitungen.

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell