Polizei Dortmund

POL-DO: Längere Verkehrsstörungen nach Gefahrgutunfall auf der A 1 bei Hagen

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0272

Auf der A 1 bei Hagen ist es gestern (9.3.) tagsüber zu längeren Verkehrsstörungen gekommen. In Fahrtrichtung Köln (zwischen Hagen-West und Volmarstein) war es gegen 8 Uhr zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Gefahrguttransporter und einem Sattelzug gekommen. Verletzt wurde niemand.

Aus noch ungeklärter Ursache fuhr ein 59-Jähriger aus der Ukraine mit seinem Sattelzug auf dem linken Fahrstreifen in Richtung Unna auf ein Stauende bei Hagen auf. Der Mann prallte in den Tanklastzug eines 33-jährigen Polen, der vor ihm verkehrsbedingt halten musste. Weil der Tankzug Gefahrgut geladen hatte, kam es mehrere Stunden lang zu teilweisen Sperrungen. Um 19.50 Uhr sperrten Polizisten aus Sicherheitsgründen für wenige Minuten die A 1 an dieser Stelle in beide Richtungen komplett. Zu der Zeit traf am Unfallort gerade das Umladefahrzeug ein. Es musste die geladene Alkylbenzolsulfonsäure entsprechend umpumpen.

An den beiden Sattelzügen entstanden geschätzte Sachschäden in Höhe von mehreren Tausend Euro.

Umfangreiche Reinigungsmaßnahmen sorgten für teilweise Sperrungen in Richtung Köln bis heute Morgen (10.3.) kurz vor 9 Uhr. Die A 1 in Richtung Köln ist seit einer Stunde wieder vollständig geräumt, gesäubert und frei.

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell