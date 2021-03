Polizei Dortmund

POL-DO: Phoenix-West: Quad-Fahrer bei Verkehrsunfall verletzt - Zeugen gesucht

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0269

Bei einem Verkehrsunfall auf Phoenix-West ist am Samstagnachmittag (6. März) ein Quadfahrer verletzt worden. Die Polizei sucht nun noch Zeugen.

Den ersten Zeugenangaben zufolge war der 23-jährige Dortmunder gegen 17.15 Uhr mit seinem Quad auf der Konrad-Zuse-Straße in Richtung Süden unterwegs. Auf der Gegenfahrbahn hielt zum selben Zeitpunkt ein Bus an der dortigen Haltestelle. Hinter dem Bus bog dann ein Auto nach links auf einen Parkplatz ab, was einen vor dem Quad befindlichen Motorradfahrer dazu veranlasste stark zu bremsen. Auch der 23-Jährige bremste, verlor dabei jedoch die Kontrolle über sein Fahrzeug. Das kollidierte mit dem haltenden Bus und der Dortmunder stürzte.

Ein Rettungswagen brachte ihn leicht verletzt in ein Krankenhaus.

Die Polizei sucht nun Zeugen, die weitere Angaben zu dem Unfall und dem abbiegenden Fahrzeug machen können. Es soll sich um einen weißen SUV gehandelt haben. Hinweise gehen bitte an die Polizeiwache in Dortmund-Hörde unter Tel. 0231/132-7441.

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell