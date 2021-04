Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Widerstand bei Personenkontrolle - 2 Personen in Gewahrsam

Koblenz-Deutsches Eck (ots)

Am frühen Donnerstagabend wurden durch eine Polizeistreife vier junge Männer am Deutschen Eck kontrolliert, die offensichtlich gegen das Alkoholverbot in der Öffentlichkeit verstoßen hatten. Dabei zeigten sich ein 22-jähriger Koblenzer und sein 26-jähriger Bruder gegenüber den Einsatzkräften äußerst aggressiv. Sie schubsten und schlugen eine Polizistin 2 mal ins Gesicht. Daraufhin wurden Unterstützungskräfte angefordert und der Einsatz des Tasers angedroht. Ein Beschuldigter musste kurzfristig am Boden fixiert werden. Die beiden Brüder sollten dann zur weiteren Identitätsfeststellung mit zur Wache genommen werden. Dem widersetzten sie sich aber weiterhin vehement, so dass das Elektroimpulsgerät auch eingesetzt werden musste, um den Widerstand zu brechen. Auf richterliche Anordnung wurde den beiden jungen Männern dann auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen. Bei dem Widerstand wurden drei Polizeibeamte leicht verletzt.

