POL-KN: Konstanz-Altstadt Verkehrsunfallflucht nach Streifvorgang (16.03.2021)

Konstanz-Altstadt (ots)

Ein Unfall mit einem Sachschaden von mehreren tausend Euro ereignete sich am Dienstagmorgen gegen 08.30 Uhr in der Dammgasse, als ein unbekannter Lenker eines Lkw beim Einbiegen nach links in die Sigismundstraße die Fassade eines Gebäudes streifte. Ohne sich um den angerichteten Sachschaden zu kümmern, fuhr der Unbekannte in Richtung Bahnhofstraße weiter. Zeugen, die diesen Unfall beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Konstanz, Tel. 07531 995-0, zu melden.

