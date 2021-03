Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen) Unbekannter Täter richtet hohen Sachschaden an (15.03.2021)

Singen (ots)

In der Alemannenstraße ist in der Nacht von Montag auf Dienstag zwischen 20.30 Uhr und 6.30 Uhr ein Auto beschädigt worden. Ein unbekannter Täter zerkratzte mit einem spitzen Gegenstand einen am Fahrbahnrand abgestellten Audi Q5. Der Schaden wird auf 5000 Euro geschätzt. Personen, die sachdienliche Informationen geben können, werden gebeten, Kontakt mit dem Polizeirevier Singen (Tel. 07731 888-0) aufzunehmen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell