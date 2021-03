Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Radolfzel - Güttingen, Lkrs. KN) Entwendete Kehrmaschine (15.03.2021)

Radolfzell- Güttignen (ots)

Ein unbekannter Täter nutzte die Gelegenheit eines geöffneten Tiefgaragentors in der Badener Straße und entwendete eine Handkehrmaschine der Marke "Kärcher". Die Wegnahme erfolgte am Montagmorgen in der Zeit zwischen 07.30 Uhr und 09.30 Uhr. In dieser Zeit stand das Garagentor mehrfach offen. Personen, die diese Wegnahme beobachten haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Radolfzell in Verbindung (Tel. 07732 95066-0) zu setzen.

