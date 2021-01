Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Einbruch in Wohnhaus

Meschede (ots)

Am Samstag kam es zwischen 17:00 Uhr und 19:00 Uhr zu einem Einbruch in ein Wohnhaus. Bislang unbekannte Täter drangen gewaltsam in ein Einfamilienwohnhaus auf der Kapellenstraße in Freienohl ein und durchsuchten die Räumlichkeiten nach Beute. Die exakte Schadenshöhe steht bislang noch nicht fest. Die weiteren Ermittlungen übernimmt die Kriminalpolizei in Meschede. Zeugen werden gebeten, sich telefonisch bei der Polizeiwache in Meschede unter der Tel. 0291 - 90200 zu melden. (Sche)

