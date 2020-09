Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Unbekannter lässt in Vellmar Schrottauto mit laufendem Motor auf der Straße stehen: Polizei sucht Zeugen

Kassel (ots)

Vellmar (Landkreis Kassel): Ein bislang unbekannter Fahrer hat in der Nacht zum heutigen Dienstag in Vellmar kurzerhand einen schrottreifen Twingo mit laufendem Motor auf der Straße zurückgelassen und ist geflüchtet. Der Grund für das abrupte Ende der Fahrt mit dem nicht zugelassenen Pkw lag offenkundig darin, dass die vordere Stoßstange von dem Schrottauto abgefallen war und sich unter dem Wagen verkeilt hatte. Bei den ersten Ermittlungen der Beamten des Polizeireviers Nord konnte zwar über die Fahrgestellnummer der letzte eingetragene Halter des weißen Twingo noch in der Nacht ermittelt und befragt werden. Er hatte das Auto jedoch bereits vor einiger Zeit verkauft. Wer der aktuelle Besitzer des Schrottautos ist, konnte bislang nicht nachvollzogen werden. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Angaben zum Fahrer des Wagens machen können.

Die Mitteilung eines Autofahrers über den mit laufendem Motor in Vellmar auf der Landesstraße 3386 in Höhe der Kollostraße stehende Twingo ohne Kennzeichen war gegen 1:30 Uhr bei der Polizei eingegangen. Bei Eintreffen der Streife des Polizeireviers Nord fehlte von dem Fahrer bereits jede Spur. Offenbar als die abgefallene und verkeilte Stoßstange seiner Fahrt in Richtung Vellmar Stadtmitte ein jähes Ende gesetzt hatte, trat der Unbekannte lieber die Flucht an. Den auf der Straße stehende Twingo ließen die Beamten abschleppen. Letztmalig zugelassen war das Auto im Jahr 2018. Aus diesem Grund leitete die Streife ein Strafverfahren wegen Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz ein.

Die weiteren Ermittlungen zu dem bislang unbekannten Fahrer, der den Twingo zurückgelassen hatte, werden bei der Regionalen Ermittlungsgruppe der Kasseler Polizei geführt. Zeugen, denen der schrottreife weiße Twingo ohne Kennzeichen möglicherweise in der vergangenen Nacht aufgefallen ist und die Hinweise auf den Fahrer geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561 - 9100 bei der Polizei.

