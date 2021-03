Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Flüchtiger Unfallverursacher (15.03.2021)

Konstanz (ots)

Ein Sachschaden in Höhe von rund 1000 Euro ist das Ergebnis eines Verkehrsunfalls, welcher sich am Montag zwischen 15.00 Uhr und 20.30 Uhr ereignet hat. Den Unfall hat ein unbekannter Autofahrer vermutlich beim Ein- oder Ausparken entweder auf dem Parkplatz eines Einkaufmarktes in der Claus-Benz-Straße oder in einer Parkbucht in der Markgrafenstraße verursacht. Personen, die Hinweise auf den Verursacher geben können, werden gebeten sich beim Polizeirevier Konstanz unter der Tel. 07531 995 -0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell