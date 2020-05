PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Pressemitteilung der PD Main-Taunus für Sonntag, den 17.05.2020

Hofheim (ots)

1. Wohnungseinbruchsdiebstahl, 65439 Flörsheim am Main, Kapellenstraße, 15.05.2020, 09:30 Uhr - 16.05.2020, 10:00 Uhr:

Unbekannte Täter verschafften sich Zugang zum rückwärtigen Bereich eines Mehrfamilienhauses in Flörsheim am Main. Dort hebelten sie ein Fenster im Bereich eines Balkons auf und verschafften sich Zutritt zur Erdgeschosswohnung und durchsuchten diese. Durch die Täter wurde Schmuck im Wert von ca. 1500EUR entwendet. Die Täter flüchteten unerkannt in unbekannte Richtung.

Die Kriminalpolizei Hofheim hat die Ermittlungen genommen und bittet Hinweisgeber sich unter 06192-20790 zu melden.

2. Versuchter Aufbruch von Pkw, 65830 Kriftel, Am Mühlbach, 15.05.2020, 21:30 Uhr - 16.05.2020, 12:00 Uhr:

In Kriftel wurde im o.g. Zeitraum ein Kleintransporter durch Einschlagen des Fensters der hinteren linken Tür aufgebrochen. Aus unbekannten Gründen flüchteten die Täter ohne Gegenstände zu entwenden. Mögliche Zeugen werden gebeten sich unter 06192-20790 an die Kriminalpolizei Hofheim zu wenden.

Pressemitteilung gefertigt: Meyer, POK (KvD-MT)

