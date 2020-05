PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Pressemitteilung des Polizeipräsidium Westhessens zur landesweiten Schwerpunktaktion "Schwächere Verkehrsteilnehmer"

Hofheim (ots)

Montag, 04.05.2020 - Sonntag, 10.05.2020

(däu)Die Teilnahme von Kindern und älteren Menschen sowie Fußgängern, Radfahrern und Elektrokleinstfahrzeugen am Straßenverkehr birgt besondere Risiken. Besonders Fußgänger und Fahrradfahrer sind im Vergleich zu motorisierten Verkehrsteilnehmern deutlich weniger geschützt. Diese Gruppe verursacht in vielen Fällen die Unfälle selbst oder leistet einen nicht unerheblichen Beitrag zur Unfallentstehung. Einer der Gründe hierfür ist der Verzicht auf reflektierende Kleidung und das Fehlen von Schutzausrüstung, wie z.B. Fahrradhelme. Außerdem muss die Polizei leider häufig feststellen, dass sich Fahrradfahrer und Fußgänger nicht an die geltenden Verkehrsregeln halten.

Die Hessische Polizei hat deshalb die landesweite Schwerpunktaktion "Schwächere Verkehrsteilnehmer" ins Leben gerufen. Bei der Aktion wurde speziell diese Zielgruppe vom 04.05.2020 - 10.05.2020 im gesamten Polizeipräsidium Westhessen an unfallbelasteten Örtlichkeiten kontrolliert. Besonders die Bereiche um Schulen, Kindergärten und Seniorenheime nahmen die Ordnungshüter hierbei ins Visier. Kontrolliert wurde aber auch an Fuß- und Radwegen sowie an größeren Ampelanlagen. Bei den insgesamt knapp 760 kontrollierten Personen und Fahrzeugen kam es zu über 130 Beanstandungen. Neben zahlreichen festgestellten Ordnungswidrigkeiten leitete die Polizei 14 Verkehrsstrafanzeigen ein, wobei in sechs Fällen eine Blutentnahme durchgeführt wurde. Im Main-Taunus-Kreis waren die innerstädtischen Bereiche von Hofheim und Hattersheim Schwerpunkt der Kontrollen. Hier beklagten die Beamten, dass einige Fahrradfahrer auf Fußgängerwegen unterwegs waren und dass einige Fahrradfahrer das Rotlicht von Ampeln missachteten. Im Fazit bekamen die Ordnungshüter von den Kontrollierten generell eine positive Resonanz.

